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Иран и Турция планируют ускорить подписание договора о сотрудничестве

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 12:36
Весь мир
Иран и Турция планируют ускорить подписание договора о сотрудничестве
wikipedia.org  /  duma.gov.ru / CC BY 4.0

Анкара, 11 декабря. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в кулуарах 16-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Великого национального собрания республики Мустафой Шентопом. На встрече присутствовал также ряд турецких бизнесменов и инвесторов.

В ходе беседы иранский дипломат подчеркнул обширный потенциал партнерства Тегерана и Анкары на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на скорейшую доработку и заключение Всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между двумя странами.

Спикер парламента отметил, что Исламская Республика будет уделять приоритетное внимание расширению торговых связей с соседними государствами даже в случае снятия антииранских санкций и получения доступа к новым рынкам. Галибаф подтвердил поддержку Ираном инициативы о сотрудничестве на Южном Кавказе в формате «3+3» и отметил, что все страны региона должны сохранять между собой хорошие отношения.

В ходе беседы турецкий президент положительно отозвался о возобновлении переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, выразив надежду на их успешный исход и снятие санкций с Исламской Республики. Эрдоган при этом призвал международное сообщество оказать помощь Ирану, который сейчас сталкивается с огромным наплывом беженцев из Афганистана. Также в ходе беседы с Галибафом президент сообщил о желании в ближайшее время посетить Тегеран для переговоров о развитии двусторонних отношений.

Мустафа Шентоп, в свою очередь, обращаясь к иранскому коллеге, подтвердил необходимость заключения договора о сотрудничестве и заверил его в своей готовности активно укреплять межпарламентские связи.

Стороны обсудили насущные проблемы в области торгового обмена между двумя странами, при этом турецкие предприниматели выразили заинтересованность в инвестировании иранских инициатив и проектов. Галибаф же посоветовал бизнесменам добиваться своих целей, пользуясь помощью парламентских «групп дружбы», которые в настоящее время нацелены на развитие экономического сотрудничества с государствами региона.

В последнее время Тегеран и Анкара, наряду с другими странами Ближнего Востока, активно стремятся с деэскалации напряженности в отношениях. Одновременно с нормализацией дипломатических связей два государства наращивают партнерство и в экономической сфере.

В частности, ранее Иран, Турция и ОАЭ — три прежде соперничавших региональных игрока — договорились о создании сухопутного транзитного маршрута по территории Исламской Республики. Ожидается, что он станет альтернативой морскому пути через Египет, который в последнее время заметно повысил тарифы на проход торговых судов через Суэцкий канал.

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