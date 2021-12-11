В Ульяновске спасли восемь человек из двух горящих домов за прошедшие сутки

Ульяновск, 11 декабря. Два возгорания в жилых домах зафиксировали в Железнодорожном районе областного центра за один день. Во время ЧП спасатели эвакуировали восемь жильцов. Об этом сообщают местные СМИ.

Первый инцидент произошел в 8:24 на улице Варейкиса. На место были направлены 27 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Из объятого пламенем помещения специалисты вывели шесть граждан, никто не пострадал. В результате повреждения получила внутренняя отделка спальной комнаты и кладовки на общей площади 20 квадратных метров.

Вечером того же дня сотрудники МЧС прибыли на улицу Героев Свири для ликвидации возгорания. В квартире распространился дым из-за тлеющего кресла. Эвакуировали двух человек, помощь медиков им не потребовалась.

Причины случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В Ангарске спасатели реанимировали с помощью дыхательных аппаратов двух кошек, потерявших сознание во время пожара, информирует телеканал «360».