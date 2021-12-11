Володин: решения по QR-кодам будут зависеть от ответов на возникающие в обществе вопросы

Москва, 11 декабря. Решения по законодательным инициативам о QR-кодах в общественных местах и транспорте во многом будут зависеть от ответов на вопросы, которые возникают в обществе, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам спикера, 13 декабря состоится заседание депутатов нижней палаты парламента. В работе Госдумы примут участие представители российского правительства.

«Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», — сказал Володин.

Омбудсмен Татьяна Москалькова ранее заявила, что законопроекты о QR-кодах требуют доработки.