Болгарская провидица Ванга предсказала установление мира в Донбассе при восьмом президенте Украины

София, 11 декабря. Конспирологи смогли расшифровать несколько предсказаний болгарской ясновидящей Ванги об Украине. Она рассказала, когда мир, наконец, вернется в страну.

Провидца четко дала понять: при президенте Владимире Зеленском урегулирования ситуации ждать не придется. Боевые действия в Донбассе прекратятся только с приходом восьмого президента. Это будет человек, который сможет усадить за стол переговоров представителей всех сторон ситуации в ЛДНР и заставить их выслушать друг друга.

Родственники Ванги рассказывали, что на смертном одре она просила о мире для жителей Донбасса. Зеленского называют как шестым, так и седьмым президентом Украины: в 2014 году обязанности главы государства исполнял Александр Турчинов. Однако Ванга бала провидицей, и ее мало интересовали политические и юридические термины. Она раскрывала лишь то, что возникало в ее мыслях.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Свое пророчество о восьмом президенте Украины она сформулировала так:

«Он примет меры, когда я уйду туда, чтобы они не ругались и не шпионили друг за другом».

Здесь, вероятно, речь идет о политике, который будет искренне желать мирного урегулирования в Донбассе. Это будет принципиальный человек, к которому другие станут прислушиваться.

Ранее колдунья Мария Цвылинив предсказала, что Зеленский будет свергнут. Есть шанс, что восьмой президент появится в стране уже очень скоро.