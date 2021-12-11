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Депутат Госдумы Шеремет заявил о превращении Украины в пиратское государство

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 11:50
Армия
Депутат Госдумы Шеремет заявил о превращении Украины в пиратское государство
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 11 декабря. Очередная провокация Киева в Азовском море свидетельствует о том, что Украина постепенно превращается в пиратское государство. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, инцидент с участием корабля ВМС Украины в Азовском море свидетельствует о том, что украинским морякам необходимо сменить флаг на пиратский, передает РИА Новости.

«Украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь промышлять разбоем и провокациями. Думаю, было бы честно, если бы украинский флот сменил флаги и вместо нынешнего водрузил пиратский черный с черепом человека и костями», — сказал Шеремет.

Напомним, 9 декабря корабль ВМС Украины «Донбасс» начал движение в сторону Керченского пролива. Экипаж корабля не реагировал на требования российской стороны изменить курс, чем создал угрозу безопасности мореплавания в Азовском море. Позднее сопровождающий «Донбасс» российский корабль береговой охраны направил ему предупреждение о необходимости соблюдать законодательство РФ, после чего украинское судно легло на обратный курс.

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украина Киев Шеремет россия азовское море
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