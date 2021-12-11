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Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос о пластике груди

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 11:46
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос о пластике груди
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 11 декабря. Ксения Бородина часто общается со своими поклонниками, но при этом соблюдает дистанцию и не выкладывает слишком личные моменты. В этот раз телеведущая рассказала о пластике груди.

Бородина часто устраивает на своей странице в Instagram рубрику «вопрос-ответ» и публикует свои комментарии в Stories. Один из подписчиков спросил о пластике груди, но Бородина не захотела делиться подробностями возможного хирургического вмешательства.

«Я не люблю афишировать такие вещи если честно, я не рекламирую никаких хирургов и не снимаю себя на операционном столе. Это очень личное», — написала Бородина.

Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос о пластике груди
Prt Scr instagram.com / @borodylia

При этом еще в марте она без проблем делилась мнением о пластике. Бородина считает, что при необходимости операцию нужно делать, но результат должен быть приличным, а не вызывать смех, сообщает портал «Дни.ру».

Сейчас Ксения Бородина все свои силы направила на участие в шоу «Ледниковый период», в котором она катается в паре с Дмитрием Соловьевым. Результаты у телеведущей не очень хорошие, но она старается изо всех сил.

Недавно звезда развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. На своей странице в Instagram она рассказала, какой мужчина может завоевать ее сердце.

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Все новости / Шоу-бизнес / Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос о пластике груди
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