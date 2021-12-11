Лондон, 11 декабря. Аудитория британского издания Daily Express (DE) была разгневана статьей журналиста Люка Хоукера, который тенденциозно описал действия украинского военного корабля «Донбасс» близ Керченского пролива и реакцию российских властей на этот инцидент.

По словам Хоукера, Москва намерена использовать маневры корабля ВМСУ «для запуска обратного отсчета войны» с Украиной. Читатели DE подвергли публикацию резкой критике и не поверили в планы РФ начать военную конфронтацию с соседней страной. Они назвали материал Хоукера «дутой сенсацией», не стоящей прочтения.

«Очередной лживый посыл от СМИ, это теперь так предсказуемо», — возмутился один из комментаторов.

Другой пользователь Сети сообщил, что РФ проводит миролюбивую политику и сталкивается с растущим числом провокаций со стороны НАТО и партнеров западного блока в Черноморском регионе. Читатели Daily Express обвинили издание в распространении заведомой дезинформации о якобы имеющихся «планах агрессии» России против Украины.

Ранее сообщалось о высокой боеготовности сил ядерной триады ВС РФ, которая обеспечивает стратегическое сдерживание потенциального противника.