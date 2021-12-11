Индонезийская компания PT Pindad показала на видео испытания БТР Anoa-2

Джакарта, 11 декабря. Индонезийское государственное предприятие PT Pindad закончило разработку и провело испытания на подрыв нового бронетранспортера Anoa-2.

Соответствующие видеокадры тестирования БТР Anoa-2 опубликованы в Сети.

«Теперь мы можем говорить о переходе от конструкторской модели, находящейся на стадии исследований, к её прямому внедрению в промышленное производство и поставках пользователям», — заявили представители PT Pindad.

По их словам, бронемашина Anoa-2 выдержала воздействие взрыва мины, которая была снаряжена восемью килограммами тротила.

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