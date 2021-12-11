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Глава Генштаба ВС РФ Герасимов: 95% установок для ядерных ракет готовы к боевым пускам

Армия
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов: 95% установок для ядерных ракет готовы к боевым пускам
пресс-служба Минобороны РФ  /  Вадим Савицкий

Москва, 11 декабря. Ядерная триада России находится в постоянной готовности к боевому применению, обеспечивая сдерживание потенциального противника. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств.

По его словам, в настоящее время в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил. Он такеж добавил, что в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также осуществляется подготовка к боевому применению ракетных комплексов «Авангард».

«В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами "Булава"», — отметил Герасимов.

Напомним, в начале октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море.

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россия минобороны рф герасимов ядерная триада
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