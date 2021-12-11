Песков: Россия не станет снижать цены на газ для Греции

Афины, 11 декабря. Россия не намерена снижать стоимость голубого топлива для Греции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в интервью греческому телеканалу ANT1 ответил на вопрос о подорожании поставок газа, пояснив, что тарифы формируются на основе стоимости нефти на мировом рынке. Пункт о скидке необходимо включать в контракт во время подписания двухсторонних соглашений, цитирует его РИА Новости.

Песков напомнил, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в природном газе и выполняет все предписанные обязательства, предписанные контрактом. Напротив, США сократили поставки энергоресурсов в эту страну на 43%, переориентировавшись на рынок Дальнего Востока с его более высокими ценами.

Отношения Москвы и Афин можно оценить на шесть баллов по десятибалльной шкале, отмечал ранее Песков. По его словам, есть много точек для двустороннего сотрудничества.