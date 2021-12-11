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Песков: Россия не станет снижать цены на газ для Греции

Экономика
Песков: Россия не станет снижать цены на газ для Греции
ФБА «Экономика сегодня»  /  Любимов Андрей

Афины, 11 декабря. Россия не намерена снижать стоимость голубого топлива для Греции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в интервью греческому телеканалу ANT1 ответил на вопрос о подорожании поставок газа, пояснив, что тарифы формируются на основе стоимости нефти на мировом рынке. Пункт о скидке необходимо включать в контракт во время подписания двухсторонних соглашений, цитирует его РИА Новости.

Песков напомнил, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в природном газе и выполняет все предписанные обязательства, предписанные контрактом. Напротив, США сократили поставки энергоресурсов в эту страну на 43%, переориентировавшись на рынок Дальнего Востока с его более высокими ценами.

Отношения Москвы и Афин можно оценить на шесть баллов по десятибалльной шкале, отмечал ранее Песков. По его словам, есть много точек для двустороннего сотрудничества.

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Все новости / Экономика / Песков: Россия не станет снижать цены на газ для Греции
песков греция газ поставки газа цены на га россия и греция
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