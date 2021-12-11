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Зеленский обсудил с Байденом документы, о которых договариваются Россия и США

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 11:28
Политика
Зеленский обсудил с Байденом документы, о которых договариваются Россия и США
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Киев, 11 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский обсудил со своим коллегой из США Джо Байденом документы, о которых договариваются Москва и Вашингтон. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу «1+1».

В то же время украинский лидер не стал раскрывать названия документов, которые обсуждали руководители стран.

«Говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия, некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обговаривать, мы даже об этом говорили достаточно детально», — сказал Зеленский.

Во время переговоров Байден заверил Зеленского, что Киев будет принимать участие в качестве полноправного субъекта в любой переговорной платформе, где представлена Украина, добавил глава государства.

Как стало известно ранее, Зеленский допустил проведение прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам Донбасса. По его словам, диалог между Москвой и Киевом поможет урегулировать ситуацию в регионе.

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Все новости / Политика / Зеленский обсудил с Байденом документы, о которых договариваются Россия и США
украина сша зеленский байден
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