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Археологи обнаружили гробницу возрастом более 5000 лет на севере Германии

Общество

Масштаб могильника можно оценить благодаря съемке с дрона, которую произвели во время раскопок. По словам археологов, гробница находится в отличном состоянии, а ее размеры просто впечатляют.

«Обычно такие крупные могилы были коллективными, это означает, что там похоронено несколько человек, которые, скорее всего, принадлежали к одному клану или семье», — объяснил археолог Ринго Клоос.

Могила состоит из крупных каменных блоков. По мнению ученых, камни были доставлены на это место издалека еще во времена ледникового периода. Каким образом древние люди могли это сделать, остается большой загадкой.

«Конечно, мы не знаем, как далеко отсюда находились эти камни, но путь явно был неблизким. Как их сюда доставили, непонятно, но это было невероятное достижение», — отметил археолог.

Гробницу обнаружили случайно, в ходе изучения земли перед запланированной застройкой. Теперь ее придется отложить на неопределенное время, чтобы ученые могли досконально изучить находку, историческая ценность которой не подлежит сомнению.

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Все новости / Общество / Археологи обнаружили гробницу возрастом более 5000 лет на севере Германии
наука раскопки археологи германия история древности
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