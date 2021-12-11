Киевские неонацисты потребовали, чтобы Германия отказалась от газа из России

Перед посольством ФРГ в Киеве состоялась акция против поддержки Германией газопровода «Северный поток — 2». Ее провели местные радикалы из группировки «С14» (запрещена в РФ). Они обвинили Берлин в том, что «газ у них и так есть, а с помощью «СП-2» они хотят оставить Киев без копейки». Корреспондент ФАН передает с места событий.

Посольство Германии находится в самом центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого. За полчаса до начала акции правых радикалов здесь было неспокойно: полиция стянула несколько десятков силовиков, машины с ОМОНом стояли на всех подъездах к диппредставительству.

Напомним, что именно члены «С14» Денис Полищук и Андрей Медведько в апреле 2015 года расстреляли в Киеве украинского журналиста Олеся Бузину (за что ни один из них до сих пор не наказан). Впрочем, у посольства Германии радикалы не собирались никого убивать. Они подготовили акцию «Данке шен за «Северный поток», в ходе которой выразили решительный протест против намерения ФРГ перетянуть на себя газовые потоки из РФ, ранее шедшие через Украину. Также националисты, которых собралось около 40 человек, передали спасибо экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Они взяли с собой знамена с «Черным солнцем», а также плакат, демонстрирующий вред, который якобы несет Европе газопровод.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Мы знаем, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, при котором начал реализовываться «Северный поток — 1», теперь работает в «Газпроме». Мы уверены, что вскоре и ушедшая в отставку Ангела Меркель тоже устроится в структуры российского концерна. А новому Правительству Германии предстоит жить в другой геополитической реальности с учетом того, что натворили их предшественники. Мы обращаемся к немецкому правительству, к членам бундестага с просьбой принять меры по локализации геополитических убытков Украины, которые устроил Евросоюз из-за необдуманной политики Ангелы Меркель», — отметил лидер «С14» Евгений Карась.

Также лидер группировки заявил, что немцы с помощью газопровода хотят заработать больше денег.

«При этом они готовы оставить небогатую Украину без копейки, а ведь наша страна уже восьмой год защищает эту самую Европу от России, сдерживает «агрессию»! Но немцы готовы за пригоршню евро сдать наши геополитические интересы! Мы уверены, что после запуска «СП-2», если таковой все-таки состоится, на Евросоюзе как геополитическом субъекте можно будет ставить жирный крест! Он станет просто марионеточным придатком России, для которого главное — зарабатывать деньги на дешевом газе», — заявил Карась.

Лидер «С14» также отметил, что националисты недовольны решением стран Евросоюза, и в первую очередь Германии, «не ссориться с московским режимом», невзирая на интересы Украины. Радикалы заявили, что в этой политике мало удивительного, ведь часть Германии долгое время была оккупирована Советским Союзом и в правительстве Меркель было немало выходцев из ГДР.

Также радикалы утверждали, что немецкие бизнесмены входят в число учредителей ночного клуба К41, расположенного в Киеве на Подоле. По итогам акции неонацисты из «С14» обратились к немецким дипломатам с целым меморандумом.

«На Украине уже восьмой год идет война. Мы хотим быть частью свободной Европы! Мы призываем депутатов бундестага сопротивляться запуску российской газовой трубы. Эта труба будет использована Москвой для шантажа Берлина и всей Европы! Кроме того, пока на Украине идет война, внутри страны негодяи убивают наше общество. Они безнаказанно распространяют наркотики и продвигают пропаганду антипатриотизма и антимилитаризма. Ночной клуб К41 известен тем, что там молодежь массово употребляет наркотики. К его работе причастны граждане Германии. Мы просим власти ФРГ помочь нам остановить распространение наркотиков в клубе К41!» — отметили участники акции.

Напомним, ранее власти США отказались от внесения новых санкций в отношении «Северного потока — 2» в оборонный бюджет 2022 года. В ФРГ процедуру сертификации газопровода приостановили, для разрешения на запуск оператору Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать в Германии дочернюю управляющую компанию. Тем временем Киев призывает «Газпром» и ЕС продолжать транзит газа по устаревшей украинской ГТС. Ранее глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что в случае эскалации войны РФ с Украиной новое Правительство ФРГ должно свернуть запуск «Северного потока — 2».