ВМС Украины пожаловались на перекрытие 70% акватории Азовского моря из-за маневров ВМФ РФ

Киев, 11 декабря. Россия разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в Азовском море из-за проведения маневров с артиллерийскими стрельбами в районе Мариуполя, Бердянска и Геническа. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

В ведомстве утверждают, что ограничения затрагивают 70% акватории Азовского моря. Кроме того, в ВМС Украины заявили, что маневры якобы «мешают свободному передвижению судов».

Напомним, 9 декабря корабль «Донбасс» из состава украинских ВМС начал движение в сторону Керченского пролива. При этом экипаж корабля не реагировал на требования изменить курс.

По данным ФСБ, действия украинских моряков создали угрозу безопасности мореплавания в Азовском море Позднее сопровождающий «Донбасс» российский корабль береговой охраны направил ему предупреждение о необходимости соблюдать законодательство РФ по прохождению Керченского пролива, после чего экипаж украинского корабля сообщил, что не планирует его пересекать. Затем судно легло на обратный курс.