Глава ЦБ Набиуллина предупредила о росте инфляции до конца 2021 года

Москва, 11 декабря. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина не исключила увеличение уровня инфляции до конца текущего года.

Инфляция прогнозировалась на отметке в 7,4–7,9%, но потребительские цены в декабре могут увеличиться гораздо больше. Росстат сообщал, что в октябре темпы их роста достигли 8,13%, а в ноябре — 8,4%.

Регулятор увеличил ключевую ставку до 7,5% для снижения уровня инфляции, вернув ключевой показатель кредитно-денежной политики к уровню 2019 года. Набиуллина считает маловероятным, что в декабре ключевая ставка ЦБ сохранится или вырастет только на 0,25 процентного пункта.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева ранее отметила, что делать прогнозы о замедлении инфляции до 4% (такую цель поставил президент Владимир Путин) пока сложно.