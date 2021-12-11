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Глава МИД Украины Кулеба заявил о стремлении Киева установить мир в Донбассе через силу

Политика
Глава МИД Украины Кулеба заявил о стремлении Киева установить мир в Донбассе через силу
Global Look Press  /  John Macdougall/dpa

Киев, 11 декабря. Основная цель Украины по Донбассу заключается в установлении мира через силу, сказано в статье главы украинского МИД Дмитрия Кулебы для издания Foreign Affairs.

По словам дипломата, сейчас Соединенные Штаты и европейские партнеры будут говорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выиграть время для укрепления Киева. Тогда у России, по мнению министра, якобы не будет военной возможности для «вторжения» на Украину.

«В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и наконец привести Украину в ЕС и НАТО», — передает слова Кулебы Радио Sputnik.

Глава МИД подчеркнул, что США и страны Европы должны активизировать усилия по «сдерживанию» российского государства.

Жители Донбасса в 2014 году выступили против агрессивной политики киевского режима, который установился в стране путем государственного переворота, и объявили о независимости региона. После этого украинская власть развязала боевые действия против собственных граждан.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин сравнил ситуацию в Донбассе с геноцидом. По его словам, все прекрасно осознают, что именно происходит в регионе.

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Все новости / Политика / Глава МИД Украины Кулеба заявил о стремлении Киева установить мир в Донбассе через силу
украина донбасс кулеба
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