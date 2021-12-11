Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 11:59
11:56
Общество
Володин: решения по QR-кодам будут зависеть от ответов на возникающие в обществе вопросы
11:52
Происшествия
Менеджер винного магазина дважды изнасиловал школьницу в Петербурге
11:51
Общество
Болгарская провидица Ванга предсказала установление мира в Донбассе при восьмом президенте Украины
11:51
Общество
Смольный признал проблему с гололедом только спустя две недели «снежного апокалипсиса» в Петербурге
11:50
Армия
Депутат Госдумы Шеремет заявил о превращении Украины в пиратское государство
11:46
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос о пластике груди
11:44
Армия
Статья о планах России «начать войну» с Украиной возмутила читателей Daily Express
11:42
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки самолета в Шереметьево
11:41
Армия
Индонезийская компания PT Pindad показала на видео испытания БТР Anoa-2
11:39
Происшествия
В Петербурге водитель иномарки зарезал пешехода в ходе словесного конфликта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Замкомандира эсминца Winston S. Churchill отстранили от службы за отказ вакцинироваться

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 11:14
Армия
Замкомандира эсминца Winston S. Churchill отстранили от службы за отказ вакцинироваться
flickr.com  /  Official U.S. Navy Page

Вашингтон, 11 декабря. Офицер ВМС США Люциан Кинс отказался получить прививку от коронавирусной инфекции. Это стало причиной его освобождения от службы заместителем командира ракетного эсминца Winston S. Churchill.

Увольнение коммандера Люциана Кидса подтвердила пресс-служба ВМС США. В опубликованном релизе отмечается, что офицер отказался от вакцинации и прохождения тестирования на COVID-19 по религиозным соображениям. Решение об отстранении Кидса от несения службы на борту USS Winston S. Churchill было принято «в связи с неуверенностью в его способности исполнять свои должностные обязанности».

Ранее политолог Яков Кедми объяснил, почему корабли ВМС США в Черном море являются «легкими мишенями» для российской армии. О визите американского эсминца Arleigh Burke в румынский порт Констанца сообщал RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Замкомандира эсминца Winston S. Churchill отстранили от службы за отказ вакцинироваться
вмс сша вакцинация эсминцы COVID-19
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать