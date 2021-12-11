Замкомандира эсминца Winston S. Churchill отстранили от службы за отказ вакцинироваться

Вашингтон, 11 декабря. Офицер ВМС США Люциан Кинс отказался получить прививку от коронавирусной инфекции. Это стало причиной его освобождения от службы заместителем командира ракетного эсминца Winston S. Churchill.

Увольнение коммандера Люциана Кидса подтвердила пресс-служба ВМС США. В опубликованном релизе отмечается, что офицер отказался от вакцинации и прохождения тестирования на COVID-19 по религиозным соображениям. Решение об отстранении Кидса от несения службы на борту USS Winston S. Churchill было принято «в связи с неуверенностью в его способности исполнять свои должностные обязанности».

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