Располневшая Ирина Аллегрова скрыла фигуру под мешковатой одеждой на «Песне года»

Москва, 11 декабря. Ирина Аллегрова во время карантина отказалась от мероприятий и много времени проводит дома, но для ежегодного фестиваля «Песня года» артистка сделала исключение.

Аллегрова выступила на мероприятии вместе с композитором Игорем Крутым. На сцене они исполнили композицию «Имя твое». Поклонников удивил не столько выбор репертуара певицы, сколько ее внешний вид. Аллегрова всегда выходила на сцену в шикарных аккуратных платьях, но в этот раз она предстала перед слушателями в мешковатой одежде.

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Поклонники удивились таким предпочтениями артистки. Возможно, за широкой одеждой любимица россиян скрывает депрессию и психологические проблемы, из-за которых она набрала лишние килограммы, сообщает портал «Дни.ру».

«Чтобы скрыть лишний вес, ничего не остается, кроме как поменять имидж, что мы и наблюдаем», — заявила психолог Яна Лагер.

Специалист также отметила, что набранные килограммы часто являются следствием затяжной депрессии. Во время стресса человеку требуется еще больше энергии, поэтому он начинает употреблять много высококалорийных продуктов.

Когда-то президент Белоруссии Александр Лукашенко «поженил» Аллегрову и Крутого. Только сейчас композитор опроверг слухи о романе с певицей.