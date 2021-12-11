Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 11:59
11:56
Общество
Володин: решения по QR-кодам будут зависеть от ответов на возникающие в обществе вопросы
11:52
Происшествия
Менеджер винного магазина дважды изнасиловал школьницу в Петербурге
11:51
Общество
Болгарская провидица Ванга предсказала установление мира в Донбассе при восьмом президенте Украины
11:51
Общество
Смольный признал проблему с гололедом только спустя две недели «снежного апокалипсиса» в Петербурге
11:50
Армия
Депутат Госдумы Шеремет заявил о превращении Украины в пиратское государство
11:46
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос о пластике груди
11:44
Армия
Статья о планах России «начать войну» с Украиной возмутила читателей Daily Express
11:42
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки самолета в Шереметьево
11:41
Армия
Индонезийская компания PT Pindad показала на видео испытания БТР Anoa-2
11:39
Происшествия
В Петербурге водитель иномарки зарезал пешехода в ходе словесного конфликта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Располневшая Ирина Аллегрова скрыла фигуру под мешковатой одеждой на «Песне года»

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 11:10
Шоу-бизнес
Располневшая Ирина Аллегрова скрыла фигуру под мешковатой одеждой на «Песне года»
irinaallegrova.ru  /  Официальный сайт Ирины Аллегровой

Москва, 11 декабря. Ирина Аллегрова во время карантина отказалась от мероприятий и много времени проводит дома, но для ежегодного фестиваля «Песня года» артистка сделала исключение.

Аллегрова выступила на мероприятии вместе с композитором Игорем Крутым. На сцене они исполнили композицию «Имя твое». Поклонников удивил не столько выбор репертуара певицы, сколько ее внешний вид. Аллегрова всегда выходила на сцену в шикарных аккуратных платьях, но в этот раз она предстала перед слушателями в мешковатой одежде.

Располневшая Ирина Аллегрова скрыла фигуру под мешковатой одеждой на «Песне года»
Prt Scr youtube.com / mamalygaTV

Поклонники удивились таким предпочтениями артистки. Возможно, за широкой одеждой любимица россиян скрывает депрессию и психологические проблемы, из-за которых она набрала лишние килограммы, сообщает портал «Дни.ру».

«Чтобы скрыть лишний вес, ничего не остается, кроме как поменять имидж, что мы и наблюдаем», — заявила психолог Яна Лагер.

Специалист также отметила, что набранные килограммы часто являются следствием затяжной депрессии. Во время стресса человеку требуется еще больше энергии, поэтому он начинает употреблять много высококалорийных продуктов.

Когда-то президент Белоруссии Александр Лукашенко «поженил» Аллегрову и Крутого. Только сейчас композитор опроверг слухи о романе с певицей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Располневшая Ирина Аллегрова скрыла фигуру под мешковатой одеждой на «Песне года»
аллегрова певица артистка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать