Американский политолог Бьюкенен предрек Байдену проблемы из-за условий Путина по Украине

Вашингтон, 11 декабря. Президент США Джо Байден оказался в трудном положении из-за решительной позиции России по Украине. Таким мнением поделился американский политолог Патрик Бьюкенен.

По его словам, американскому лидеру придется расхлебывать полную тарелку внешнеполитических кризисов, пишет "ПолитРоссия". Президент РФ Владимир Путин поставил Соединенным Штатам два условия по разрешению ситуации на Украине и загнал Байдена в тупик.

Первое требование заключается в стремлении Москвы получить гарантии по поводу того, что Украина не будет принята в состав НАТО. Второе предполагает отказ Вашингтона и его союзников по Североатлантическому альянсу снабжать Киев вооружением. Эти два условия ставят главу Белого дома в очень трудное положение, и Байдену вряд ли удастся избежать проблем, считает Бьюкенен.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Как, например, Байден заставит украинцев смириться со сделкой между США и Россией, в которой оговаривается, что Киев никогда не сможет стать членом НАТО?» – задался вопросом политолог.

Ранее стало известно, что Путин и Байден провели двухчасовые переговоры в формате видеоконференции. Ключевыми темами беседы стали вопросы, связанные с ситуацией на Украине, стратегической стабильностью и кибербезопасностью.