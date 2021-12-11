Журналист Коц: солдаты НАТО жалуются на «ужасные условия службы» у границ с Россией

Москва, 11 декабря. Военнослужащие стран — участниц НАТО недовольны условиями несения службы близ российских границ и подают судебные иски к собственному командованию с требованием многомиллионных компенсаций.

Один из характерных примеров юридической претензии от британского солдата Чилеше Мвамба к оборонному ведомству Соединенного Королевства описал аналитик Андрей Коц в статье для РИА Новости. Мвамба имеет африканское происхождение и оказался совершенно не готов к морозам в Эстонии, куда он был переброшен «для сдерживания России», отмечает журналист.

«В ноябре 2017-го в рамках операции CABRIT Чилеше Мвамба отправился на три недели в Эстонию на военную базу рядом с городом Тапа в 150 километрах от границы с Россией…. командировка превратилась в сущий кошмар», — объяснил Коц.

После возвращения в Великобританию Мвамба пожаловался на ужасные условия службы у границ России, где он получил переохлаждение и начал заикаться. Британский военнослужащий подал иск в Высокий суд Лондона и требует от министерства обороны возмещения убытков в размере 860 тысяч фунтов стерлингов. При этом холода в Эстонии, которые «невозможно вытерпеть», в ноябре 2017 года не превышали минус четырех градусов по Цельсию, подчеркивает Коц.

Ранее читатели издания The Times посоветовали властям Великобритании не искать конфронтации с Россией в Арктическом регионе. О несогласованности военных планов Лондона и Берлина касательно переброски сотен единиц боевой техники из Великобритании в ФРГ информировал RT.