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Алиев требует от Еревана назвать сроки запуска Зангезурского коридора

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 11:48
Весь мир
Алиев требует от Еревана назвать сроки запуска Зангезурского коридора
Федеральное агентство новостей  / 

На прошедшей неделе между Вооруженными силами Армении и Азербайджана снова произошло боестолкновение, причем сторонам не удалось избежать потерь. Стреляли и в Нагорном Карабахе, что добавило работы миротворцам. Однако российской стороне снова удалось организовать обмен пленными, а в Москве состоялась встреча в новом региональном формате «3+3» пока с не очень ясными перспективами.

Обстановка на границе

ВС Армении и Азербайджана снова приблизились к возобновлению боевых действий.

На этот раз столкновения развернулись на участке государственной границы между селом Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении и Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана.

Зона конфликта
Федеральное агентство новостей /

В качестве пролога стороны 8 и 9 декабря обменялись официальными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, после чего в район обострения были стянуты резервы. За эти дни у Азербайджана погиб один военнослужащий, а у армянской стороны двое получили легкие ранения.

Днем 10 декабря ВС Азербайджана «пресекли очередную провокацию Армении на Кельбаджарском направлении», где «с 12:00 противник попытался держать под обстрелом» их войска. В свою очередь армянское оборонное ведомство сообщило, что атаковали именно азербайджанцы, которые были отброшены на исходные позиции.

В результате боя, который продлился более двух часов, существенные потери снова понесли армянские военные — один солдат-призывник погиб, восемь человек были ранены.

Еще одна перестрелка 10 декабря имела место у села Сотк, где, по данным армянской стороны, ВС Азербайджана также пытались продвинуться.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Выстрелы снова были слышны у села Красный Базар, о чем сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. По его словам, «азербайджанские военные стреляли в воздух, чтобы запугать мирное население», в связи с чем возникает необходимость разведения позиций для обеспечения безопасности гражданских лиц.

На другом участке линии соприкосновения, неподалеку от Шуши, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха. Представителями армянской стороны и оперативной группой российского миротворческого контингента проводится расследование данного инцидента.

Зона работы миротворцев
Федеральное агентство новостей /

Также двое азербайджанских рабочих погибли в результате подрыва на мине возле села Дашалты.

Распространяется мнение, что закладка взрывного устройства была относительно недавней. Противопехотную мину установили поверх противотанковой для усиления кумулятивного эффекта, в связи с чем жертвы не имели шансов выжить.

Новый обмен военнослужащими и карты минных полей

Возвращение пленных в очередной раз организовал заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал Рустам Мурадов, который по-прежнему сосредоточен на миротворческой деятельности. На этот раз его поездка в Баку до последнего времени держалось в тайне.

Генерал заявил, что вопрос возвращения армянских пленных должен быть закрыт.

«На сегодняшний день все азербайджанские военнослужащие возвращены, продолжается работа по возвращению армянских военнопленных. Считаю, что этот вопрос должен быть полностью закрыт. И российские миротворцы доведут это дело до конца», — сказал ТАСС экс-командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

При этом армянские СМИ приписывали генералу Мурадову и еще одну миссию — руководство российской комиссией по демаркации и делимитации, борт с которой прибыл в Ереван 8 декабря.

В Минобороны Армении данную информацию комментировать не стали, сославшись на секретность. Информационное агентство Sputnik со ссылкой на свои источники предположило, что на повестке обсуждения делегации была не делимитация, а «служебно-бытовые вопросы, не имеющие отношения к разграничению».

Касательно обмена сообщается, что Азербайджан снова согласился передать десять человек взамен на карты минных полей.

Завершение мероприятий по гуманитарному разминированию является в настоящее время одним из последних препятствий, которое мешает Баку заселить занятые районы Нагорного Карабаха. В то же время достоверность переданных формуляров минных полей вызывает сомнения азербайджанской стороны и снова оценивается на уровне не выше 25%.

По мнению главы Агентства по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова, при первичном осмотре создается впечатление, что «они ненадежны, бесполезны и неточны».

«После всестороннего анализа представленных формуляров мы известим общественность о том, насколько они точны, и какие территории охватывают», — цитирует Сулейманова «Интерфакс-Азербайджан».

Разблокировка коридоров

Баку продолжает посылать сигналы о том, что Армении пора выполнить некие устные договоренности.

Неспроста президент Азербайджана Ильхам Алиев, по его же словам, рассчитывает на скорое решение вопроса Зангезурского коридора в конструктивном ключе путем переговоров и взаимопонимания.

«В свое время я говорил, чтобы армянская сторона назвала дату, когда освободит наши земли и тогда мы готовы остановиться. Сегодня я говорю те же слова. Озвучьте дату, когда будет открыт Зангезурский коридор, и в этом случае никаких проблем не будет», — сказал он и призвал руководство Армении и общественность понять это.

Армянский МИД поспешил опровергнуть наличие каких-то обязательств и призвал Баку «воздержаться от провокационной риторики и действий, не препятствовать реализации договоренностей о разблокировке региональных коммуникаций».

«Армения гарантирует безопасность транспортной связи между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией». — отмечается в официальном заявлении.

Возможно, в связи с этим в Баку решили еще раз показать готовность применить силу, в результате чего ВС Армении снова потерпели тактическое поражение на Кельбаджарском участке госграницы.

Стартовал региональный формат «3+3»

Если говорить точнее, то сейчас запущенная дипломатическая инициатива производится в формате «3+2» (Россия, Турция, Иран + Армения, Азербайджан), так как Грузия пока официально отказывается от участия.

Очередное обострение обстановки на границе создало сложный переговорный фон. В особенности с учетом того, что Анкара и Баку затевали данный формат именно для решения проблем региональной безопасности.

В преддверии встречи в МИД РФ как раз прошли консультации с участием замминистра иностранных дел Армении Ваге Геворкяна, где «в доверительной и конструктивной атмосфере обсуждены актуальные двусторонние вопросы, а также международная и региональная повестка дня».

По результатам самой встречи на уровне заместителей министров иностранных дел стран формата «3+3» было объявлено о договоренности сосредоточиться на практических вопросах. В частности — на повышении доверия, взаимодействии в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях.

Для Грузии «дверь оставили открытой». Вовлечь ее в переговорный процесс в нынешних условиях сможет, пожалуй, только Анкара.

Тем не менее появление еще одной переговорной площадки является отражением текущих потребностей политической карты Закавказья — ни ОДКБ, ни НАТО, ни Евросоюз как военно-политические союзы для решения специфичной региональной проблематики пока явно не подходят.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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Все новости / Весь мир / Алиев требует от Еревана назвать сроки запуска Зангезурского коридора
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