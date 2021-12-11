Алиев требует от Еревана назвать сроки запуска Зангезурского коридора

На прошедшей неделе между Вооруженными силами Армении и Азербайджана снова произошло боестолкновение, причем сторонам не удалось избежать потерь. Стреляли и в Нагорном Карабахе, что добавило работы миротворцам. Однако российской стороне снова удалось организовать обмен пленными, а в Москве состоялась встреча в новом региональном формате «3+3» пока с не очень ясными перспективами.

Обстановка на границе

ВС Армении и Азербайджана снова приблизились к возобновлению боевых действий.

На этот раз столкновения развернулись на участке государственной границы между селом Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении и Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана.

Федеральное агентство новостей /

В качестве пролога стороны 8 и 9 декабря обменялись официальными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, после чего в район обострения были стянуты резервы. За эти дни у Азербайджана погиб один военнослужащий, а у армянской стороны двое получили легкие ранения.

Днем 10 декабря ВС Азербайджана «пресекли очередную провокацию Армении на Кельбаджарском направлении», где «с 12:00 противник попытался держать под обстрелом» их войска. В свою очередь армянское оборонное ведомство сообщило, что атаковали именно азербайджанцы, которые были отброшены на исходные позиции.

В результате боя, который продлился более двух часов, существенные потери снова понесли армянские военные — один солдат-призывник погиб, восемь человек были ранены.

Еще одна перестрелка 10 декабря имела место у села Сотк, где, по данным армянской стороны, ВС Азербайджана также пытались продвинуться.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Выстрелы снова были слышны у села Красный Базар, о чем сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. По его словам, «азербайджанские военные стреляли в воздух, чтобы запугать мирное население», в связи с чем возникает необходимость разведения позиций для обеспечения безопасности гражданских лиц.

На другом участке линии соприкосновения, неподалеку от Шуши, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха. Представителями армянской стороны и оперативной группой российского миротворческого контингента проводится расследование данного инцидента.

Федеральное агентство новостей /

Также двое азербайджанских рабочих погибли в результате подрыва на мине возле села Дашалты.

Распространяется мнение, что закладка взрывного устройства была относительно недавней. Противопехотную мину установили поверх противотанковой для усиления кумулятивного эффекта, в связи с чем жертвы не имели шансов выжить.

Новый обмен военнослужащими и карты минных полей

Возвращение пленных в очередной раз организовал заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал Рустам Мурадов, который по-прежнему сосредоточен на миротворческой деятельности. На этот раз его поездка в Баку до последнего времени держалось в тайне.

Генерал заявил, что вопрос возвращения армянских пленных должен быть закрыт.

Российские миротворцы доведут это дело до конца — Рустам Мурадов о возвращении армянских военнопленных https://t.co/j0UaFwNpTr via @ruarmradio — media armenia (@MediaArmenia) December 9, 2021

«На сегодняшний день все азербайджанские военнослужащие возвращены, продолжается работа по возвращению армянских военнопленных. Считаю, что этот вопрос должен быть полностью закрыт. И российские миротворцы доведут это дело до конца», — сказал ТАСС экс-командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

При этом армянские СМИ приписывали генералу Мурадову и еще одну миссию — руководство российской комиссией по демаркации и делимитации, борт с которой прибыл в Ереван 8 декабря.

В Минобороны Армении данную информацию комментировать не стали, сославшись на секретность. Информационное агентство Sputnik со ссылкой на свои источники предположило, что на повестке обсуждения делегации была не делимитация, а «служебно-бытовые вопросы, не имеющие отношения к разграничению».

Касательно обмена сообщается, что Азербайджан снова согласился передать десять человек взамен на карты минных полей.

Завершение мероприятий по гуманитарному разминированию является в настоящее время одним из последних препятствий, которое мешает Баку заселить занятые районы Нагорного Карабаха. В то же время достоверность переданных формуляров минных полей вызывает сомнения азербайджанской стороны и снова оценивается на уровне не выше 25%.

Верить армянам себе дороже!

Вугар Сулейманов: Точность переданных Арменией карт минных полей вызывает сомнения - https://t.co/nuPT155Nqf — Kerameti 1 (@1Kerameti) December 8, 2021

По мнению главы Агентства по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова, при первичном осмотре создается впечатление, что «они ненадежны, бесполезны и неточны».

«После всестороннего анализа представленных формуляров мы известим общественность о том, насколько они точны, и какие территории охватывают», — цитирует Сулейманова «Интерфакс-Азербайджан».

Разблокировка коридоров

Баку продолжает посылать сигналы о том, что Армении пора выполнить некие устные договоренности.

Неспроста президент Азербайджана Ильхам Алиев, по его же словам, рассчитывает на скорое решение вопроса Зангезурского коридора в конструктивном ключе путем переговоров и взаимопонимания.

«В свое время я говорил, чтобы армянская сторона назвала дату, когда освободит наши земли и тогда мы готовы остановиться. Сегодня я говорю те же слова. Озвучьте дату, когда будет открыт Зангезурский коридор, и в этом случае никаких проблем не будет», — сказал он и призвал руководство Армении и общественность понять это.

Созидательная работа, она проводится и в Карабахе, и в Зангезуре. Одновременно работа, проводимая нами в последнее время, свидетельствует о том, что если будут какие-либо реваншистские тенденции, то вопрос будет сразу же решен прямо на месте. pic.twitter.com/weSY0xzAS8 — Ilham Aliyev (@presidentaz) December 6, 2021

Армянский МИД поспешил опровергнуть наличие каких-то обязательств и призвал Баку «воздержаться от провокационной риторики и действий, не препятствовать реализации договоренностей о разблокировке региональных коммуникаций».

«Армения гарантирует безопасность транспортной связи между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией». — отмечается в официальном заявлении.

Возможно, в связи с этим в Баку решили еще раз показать готовность применить силу, в результате чего ВС Армении снова потерпели тактическое поражение на Кельбаджарском участке госграницы.

Стартовал региональный формат «3+3»

Если говорить точнее, то сейчас запущенная дипломатическая инициатива производится в формате «3+2» (Россия, Турция, Иран + Армения, Азербайджан), так как Грузия пока официально отказывается от участия.

Очередное обострение обстановки на границе создало сложный переговорный фон. В особенности с учетом того, что Анкара и Баку затевали данный формат именно для решения проблем региональной безопасности.

В преддверии встречи в МИД РФ как раз прошли консультации с участием замминистра иностранных дел Армении Ваге Геворкяна, где «в доверительной и конструктивной атмосфере обсуждены актуальные двусторонние вопросы, а также международная и региональная повестка дня».

????10 декабря состоялось 1-ое заседание Консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заммининдел России А.Ю.Руденко, Азербайджана Х.А.Халафова, Армении В.А.Геворкяна, Турции С.Онала, а также гендиректора МИД Ирана А.Хагигиана.



???? https://t.co/TMFkiTgC4R pic.twitter.com/zX0GqUmcBr — МИД России ???????? (@MID_RF) December 10, 2021

По результатам самой встречи на уровне заместителей министров иностранных дел стран формата «3+3» было объявлено о договоренности сосредоточиться на практических вопросах. В частности — на повышении доверия, взаимодействии в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях.

Для Грузии «дверь оставили открытой». Вовлечь ее в переговорный процесс в нынешних условиях сможет, пожалуй, только Анкара.

Тем не менее появление еще одной переговорной площадки является отражением текущих потребностей политической карты Закавказья — ни ОДКБ, ни НАТО, ни Евросоюз как военно-политические союзы для решения специфичной региональной проблематики пока явно не подходят.

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