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Средняя стоимость шампанского выросла почти на 15% в России

Экономика
Средняя стоимость шампанского выросла почти на 15% в России
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 11 декабря. Один из традиционных атрибутов Нового года — шампанское — подорожало перед праздниками, сообщает ТАСС.

Несетевые магазины увеличили цены на 15%, а крупные ретейлеры подняли их на 5%.

«По данным ИТ-компании "Эвотор" (обрабатывает данные чеков 800 тысяч смарт-терминалов компании в несетевой рознице на всей территории страны), средняя цена бутылки шампанского (игристого вина) в несетевой рознице составила в ноябре 317 рублей. За год шампанское подорожало на 14%», — уточнили в пресс-службе

Самое дороге игристое вино зафиксировано в Якутии — 546 рублей. В Москве средняя стоимость составила 491 рубль, а в Санкт-Петербурге — 422 рубля.

Французский Шампанский комитет ранее сообщил о вероятном достижении рекорда по продажам. Объем продаж по итогам года может составить 5,5 миллиарда евро в денежном выражении.

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Все новости / Экономика / Средняя стоимость шампанского выросла почти на 15% в России
алкоголь новый год шампанское рост цен новогодние праздники
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