Борис Акунин стал самым популярным писателем у россиян

Москва, 11 декабря. Самым востребованным писателем у россиян в 2021 году стал создатель «Левиафана» и «Алмазной колесницы» Борис Акунин, сообщает сервис аудиокниг Storytel.

На втором месте находится американский фантаст Фрэнк Герберт («Дюна», «Ловец душ», «Эксперимент Досади»). В тройку попал российский автор Дмитрий Глуховский («Сумерки», цикл «Метро», «Текст»). Далее идет «король ужасов» Стивен Кинг («Доктор Сон», «Сияние», «Темная башня») и шведский писатель Фредерик Бакман («Вторая жизнь Уве»).

В России традиционно популярными жанрами остается фантастика и фэнтези. Прослушивание аудиокниг в этих жанрах увеличилось на 25%. Также слушатели выбирают детективы отечественных и зарубежных авторов, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель всерьез задумалась о писательской карьере. Она планирует написать книгу с воспоминаниями о своих политических решениях.