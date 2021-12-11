Россияне назвали фильм Меньшова «Москва слезам не верит» самым любимым из наследия СССР

Москва, 11 декабря. Самым любимым фильмом россиян из советского кинематографа стала мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (6%), что подтверждается результатами опросам ВЦИОМ.

На втором месте находится комедия «Девчата» Юрия Чулюкина, за нее проголосовали 5% респондентов. В тройку также попал легендарный фильм Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (4%). Четвертое место делят картины «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие».

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» /

Россияне также не забыли главный фильм Нового года — «Иронию судьбы, или С легким паром!». Комедию Эльдара Рязанова, снятую в 1975 году, традиционно показывают по федеральным каналам 31 декабря. За отношениями Жени Лукашина и Нади Шевелевой следит вся страна.

Ранее сообщалось, что в РФ почти половина зрителей предпочитают к просмотру отечественные киноленты. Голливудские премьеры выбирают треть респондентов, а на европейское кино ходят только 9% зрителей. В опросе приняли участие почти 2 млн человек.