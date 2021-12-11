Вашингтон, 11 декабря. Гражданин США, которого власти страны обвиняют в нападении на полицию во время штурма Капитолия 6 января 2020 года, бежал в Белоруссию. Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру сообщает агентство Reuters.

Согласно полученной информации, 49-летнему калифорнийцу Эвану Нейману 10 декабря были предъявлены обвинения по 14 уголовным статьям. Следствие установило его личность после изучения видеозаписей, сделанных во время беспорядков около здания Конгресса США. Он был замечен на видеозаписи, когда стоял в противогазе рядом с полицейским кордоном, установленным у основания Западного фасада здания Капитолия, говорится в заявлении прокуратуры.

WANTED: Evan Neumann of California in Jan 6 US Capitol breach case



Neumann is accused of hand-to-hand combat against police & attempting to use a metal barricade as a battering ram



Neumann remains at large, per US Justice Dept pic.twitter.com/2eGDL2RxXH — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) July 14, 2021

Согласно документам дела, Нейманн позже снимает противогаз и кричит полицейским: «Я готов умереть, а вы?», и затем нападет на нескольких офицеров, используя баррикаду в качестве тарана.

Следствие считает, что в настоящее время подозреваемый находится на территории Белоруссии, куда он выехал в феврале 2021 года.

Согласно сообщению, опубликованному новостным изданием The Daily Beast, в прошлом месяце Нейман появился в специальном выпуске белорусского государственного телевидения в сюжете «Гудбай, Америка». Он сообщил белорусским журналистам, что ищет политического убежища в Белоруссии, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, в США больше не действуют закон и порядок.

"Goodbye, America!" That's the title of this segment on Belarusian state TV in which American Evan Neumann of California explains he fled the US to evade the FBI. He's wanted on 6 counts related to the Jan. 6 Capitol insurrection and now wants asylum in authoritarian Belarus. pic.twitter.com/ncxebdfylO — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 8, 2021

Штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа произошел на фоне сообщений о массовой фальсификации результатов голосования на президентских выборах 2020 года. Несколько сот человек ворвались в здание Конгресса с целью заблокировать голосование коллегии выборщиков и объявление победителем выборов Джо Байдена.

В настоящее время более 600 человек, которые участвовали в штурме, получили различные обвинения, большинство из которых касается антиобщественного поведения и незаконного проникновения. В то же время специальная следственная комиссия Конгресса, которая была учреждена для расследования обстоятельств штурма, не смогла найти доказательств о причастности к этим событиям Дональда Трампа и его ближайших соратников, несмотря на многочисленные обвинения со стороны Демократической партии.