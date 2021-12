Вашингтон, 11 декабря. Гражданин США, которого власти страны обвиняют в нападении на полицию во время штурма Капитолия 6 января 2020 года, бежал в Белоруссию. Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру сообщает агентство Reuters.

Согласно полученной информации, 49-летнему калифорнийцу Эвану Нейману 10 декабря были предъявлены обвинения по 14 уголовным статьям. Следствие установило его личность после изучения видеозаписей, сделанных во время беспорядков около здания Конгресса США. Он был замечен на видеозаписи, когда стоял в противогазе рядом с полицейским кордоном, установленным у основания Западного фасада здания Капитолия, говорится в заявлении прокуратуры.

WANTED: Evan Neumann of California in Jan 6 US Capitol breach case Neumann is accused of hand-to-hand combat against police & attempting to use a metal barricade as a battering ram Neumann remains at large, per US Justice Dept pic.twitter.com/2eGDL2RxXH

Согласно документам дела, Нейманн позже снимает противогаз и кричит полицейским: «Я готов умереть, а вы?», и затем нападет на нескольких офицеров, используя баррикаду в качестве тарана.

Следствие считает, что в настоящее время подозреваемый находится на территории Белоруссии, куда он выехал в феврале 2021 года.

Согласно сообщению, опубликованному новостным изданием The Daily Beast, в прошлом месяце Нейман появился в специальном выпуске белорусского государственного телевидения в сюжете «Гудбай, Америка». Он сообщил белорусским журналистам, что ищет политического убежища в Белоруссии, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, в США больше не действуют закон и порядок.

"Goodbye, America!" That's the title of this segment on Belarusian state TV in which American Evan Neumann of California explains he fled the US to evade the FBI. He's wanted on 6 counts related to the Jan. 6 Capitol insurrection and now wants asylum in authoritarian Belarus. pic.twitter.com/ncxebdfylO