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Российский вратарь Лунев поблагодарил поклонников за поддержку после дебюта в «Байере»

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 10:46
Спорт
Российский вратарь Лунев поблагодарил поклонников за поддержку после дебюта в «Байере»
Prt Scr youtube.com  /  Bayer 04 Leverkusen

Леверкузен, 11 декабря. Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал свой дебют за немецкий «Байер».

Вратарь Андрей Лунев опубликовал новый пост в Instagram-аккаунте на русском и немецком языках после первого матча в составе леверкузенского «Байера». Голкипер, который принял участие в игре шестого тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем», поблагодарил поклонников за поддержку.

«Наконец-то дебют. Дальше — больше! Всем спасибо за поддержку!» — написал Лунев.

Российский вратарь Лунев поблагодарил поклонников за поддержку после дебюта в «Байере»
Prt Scr instagram.com / @lunev_91

Матч «Ференцварош» — «Байер» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Лунев провел на поле все 90 минут. Встреча в Венгрии стала для российского вратаря первым официальным матчем в составе немецкого клуба с момента перехода в июне 2021 года. До этого голкипер выступал за петербургский «Зенит», с которым трижды выигрывал РПЛ.

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Все новости / Спорт / Российский вратарь Лунев поблагодарил поклонников за поддержку после дебюта в «Байере»
футбол лунев байер дебют
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