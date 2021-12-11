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Политолог Аксючиц восхитился спецоперациями Путина по восстановлению России после 90-х

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 11:16
Политика
Политолог Аксючиц восхитился спецоперациями Путина по восстановлению России после 90-х
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин сумел восстановить страну и сделать ее независимой после 1990-х годов, проведя две искусные и грамотные спецоперации, заявил политолог Виктор Аксючиц.

Российский лидер во время совещания Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что в конце прошлого века в состав Правительства РФ входили сотрудники ЦРУ, от которых необходимо было избавиться путем кадровых перестановок.

Виктор Аксючиц отметил, что после прихода Владимира Путина к власти основной целью Москвы стало восстановление России и возвращение ей независимости. В сложившейся ситуации главе государства нужно было все делать так, чтобы у «западных партнеров» не возникло подозрений.

«Он (Путин. — Прим. ФАН), помимо всего прочего, мастер спецопераций, — отметил эксперт. — Конечно, он понимал, что пока Россия слаба, нельзя действовать в открытую, нельзя действовать демонстративно, нельзя проявлять свою силу, надо все делать именно в режиме спецоперации, исподволь, тайно. И это ему замечательно удалось», — восхитился политолог.

Политолог Аксючиц восхитился спецоперациями Путина по восстановлению России после 90-х
Федеральное агентство новостей /

В частности, Владимир Путин провел две глобальные спецоперации, которые предусматривали восстановление армии и ВПК России, а также присоединение Крымского полуострова, сказал эксперт в интервью «Царьграду».

Владимир Путин ранее заявил, что за российскую армию не нужно беспокоиться, так как с ней все в порядке. По словам главы государства, Вооруженные силы РФ продолжают развиваться.

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