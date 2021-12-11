ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме с фальшивыми колл-центрами

Москва, 11 декабря. Злоумышленники придумали новый план по краже средств у населения, благодаря которому жертвы сами набирают номера поддельных call-центров и сообщают свои данные, рассказала РИА Новости глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Граждане и раньше получали звонки от вымышленных «юристов» и «медицинских центров», но теперь мошенники упростили систему обмана. Они присылают рассылки с предупреждением о необходимости срочно разобраться с какой-то проблемой. Получатели сами связываются с аферистами и сообщают им персональную информацию или устанавливают вредоносные программы на свои устройства.

«Подобная схема дешевле холодного обзвона, поэтому чистая прибыль от нее гораздо выше», — подчеркнула Лазарева.

По ее словам, если бы почтовые онлайн-сервисы перенастроили работу спам-фильтров на основе анализа ключевых слов в подобных сообщениях, то число пострадавших могло бы существенно сократиться.

Правоохранительные органы РФ за 11 месяцев текущего года зафиксировали более 46 тыс. случаев дистанционного мошенничества. Они составили список из шести самых популярных схем по обману людей.

Тем временем Роскачество напомнило об активизации преступников в период предновогодних распродаж. Совершать онлайн-покупки нужно на проверенных сайтах, приводит совет экспертов «Север-Пресс».