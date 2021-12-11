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Историк моды Александр Васильев рассказал, в каких нарядах нужно встретить 2022 год

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 10:39
Шоу-бизнес
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каких нарядах нужно встретить 2022 год
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 11 декабря. Модницы озадачены выбором наряда для празднования Нового года. Дизайнер и историк моды Александр Васильев успокоил женский пол и рассказал, в чем нужно встречать наступающий 2022 год.

Васильев рассказал о модных тенденциях для новогодней ночи в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале. Информация пришлась кстати для модниц, ведь они обеспокоены не только своим внешним видом, но и возможностью спугнуть удачу неподходящим платьем. Стилист призвал наряжаться в «самое радостное и фотогеничное».

«В большой моде все отражающие поверхности! Это могут быть блестки, стразы, пайетки, и серебро, и золото в Новый год. Они каждый год будут актуальны», — рассказал Васильев.

Стилист отметил, что праздник лучше встречать в ярко-зеленом, ярко-синем цвете либо в любых оттенках фуксии, сообщает «Вечерняя Москва». Но в повседневной жизни он не советует выглядеть слишком броско. Недавно Васильев обсудил провокационные наряды певицы Глюкозы и призвал россиянок не одеваться как артистка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Историк моды Александр Васильев рассказал, в каких нарядах нужно встретить 2022 год
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