Историк моды Александр Васильев рассказал, в каких нарядах нужно встретить 2022 год

Москва, 11 декабря. Модницы озадачены выбором наряда для празднования Нового года. Дизайнер и историк моды Александр Васильев успокоил женский пол и рассказал, в чем нужно встречать наступающий 2022 год.

Васильев рассказал о модных тенденциях для новогодней ночи в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале. Информация пришлась кстати для модниц, ведь они обеспокоены не только своим внешним видом, но и возможностью спугнуть удачу неподходящим платьем. Стилист призвал наряжаться в «самое радостное и фотогеничное».

«В большой моде все отражающие поверхности! Это могут быть блестки, стразы, пайетки, и серебро, и золото в Новый год. Они каждый год будут актуальны», — рассказал Васильев.

Стилист отметил, что праздник лучше встречать в ярко-зеленом, ярко-синем цвете либо в любых оттенках фуксии, сообщает «Вечерняя Москва». Но в повседневной жизни он не советует выглядеть слишком броско. Недавно Васильев обсудил провокационные наряды певицы Глюкозы и призвал россиянок не одеваться как артистка.