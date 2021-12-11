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Фестиваль экспериментального театра North-house пройдет в Салехарде

Общество
Фестиваль экспериментального театра North-house пройдет в Салехарде
instagram.com  /  @nh_fest21

Салехард, 11 декабря. Театральные коллективы из разных регионов России съедутся в Салехард на первый фестиваль экспериментального театра North-house. Мероприятие состоится с 11 по 13 декабря в арт-резиденции «Полярис».

Фестиваль будет работать на трех сценах. На главной сцене пройдет конкурсная программа, за Гран-при и призовые места будут бороться театры из Москвы, Петербурга, Перми, Тюмени и Салехарда. Членами жюри конкурса станут театральные режиссеры, педагоги, хореографы, актеры и критики.

Зрители увидят театральные перформансы на сцене Perf. Уникальная актерская лаборатория будет работать на сцене Local. Три фестивальных дня гости проекта погрузятся в грамматику сценического языка, тонкости театрального искусства, азы пластического театра, пишет ИА «Север-Пресс».

Ранее сообщалось, что Алтайский театр драмы имени В. М. Шукшина признан лучшим региональным театром премии «Звезда театрала». За победу в этой номинации также боролись севастопольский и ярославский театры.

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