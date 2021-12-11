Американский сенатор Тед Круз заявил о слабости Байдена перед Россией и Китаем

Вашингтон, 11 декабря. Слабость американского президента Джо Байдена приведет к катастрофе во внешней политике США и сыграет на руку России и Китаю, заявил американский сенатор Тед Круз в интервью журналистам Fox News.

В Белом доме до этого сообщали, что Байден и его партнеры из Европы «изыскивают очень сильный набор экономических санкций» против российского государства, передает Радио Sputnik.

«Мы видим, как плохие парни типа России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже. Они не верят, что президент США что-либо предпримет», — отметил Тед Круз.

Американский политик добавил, что Соединенные Штаты еще долго будут ощущать последствия «позорного» бегства из Афганистана.

Как стало известно ранее, президент США побеседовал с лидерами «Бухарестской девятки» после разговора с коллегой из России Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоялись 7 декабря.