Турецкий политолог Сейфи Огун: Россия может наказать Украину перекрытием поставок газа

Анкара, 11 декабря. Российская сторона одержала уверенную победу во время переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по вопросу Украины, считает турецкий политолог Сулейман Сейфи Огун.

В своей статье на портале Yeni Safak эксперт отметил, что если бы Москва действительно вынашивала план «вторжения» на Украину, то угрозы экономическими санкциями со стороны Соединенных Штатов не смогли бы остановить Россию. Это осознают и в Белом доме, и в Киеве, и в других странах Европы, передает «ПолитРоссия».

«Таким образом, победителем в этой встрече является, безусловно, Путин», — утверждает автор материала.

kremlin.ru / Администрация президента России

Турецкий политолог подчеркнул, что российская сторона может наказать украинское государство и без военной конфронтации. В частности, Москва может полностью перекрыть поставки газа Киеву. Поэтому сейчас Украина находится в опасном положении. Западные союзники страны, включая США, бросили ее на произвол судьбы. Единственной надеждой Киева на стабилизацию ситуации является надежда на вступление в НАТО, однако это вряд ли произойдет, заключил турецкий политолог.

Как стало известно ранее, переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря. Основной темой президентской беседы стала Украина. После разговора на уровне глав государств Байден побеседовал с лидерами «Бухарестской девятки».