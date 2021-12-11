Netflix показал первые кадры второго сезона «Ведьмака»

Лос-Анджелес, 11 декабря. Поклонники популярного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли ждут выхода второго сезона проекта. Создатели решили приоткрыть завесу тайны и опубликовали восемь кадров шоу.
Действия сериала разворачиваются в вымышленном мире, где главные герои борются не только с политическими интригами, но и с разными монстрами. Продюсер проекта Лорен Шмидт Хиссрич пообещал, что второй сезон будет «более сфокусированным». Тем временем на официальной странице «Ведьмака» в Twitter появились новые кадры из грядущего сезона.
New pictures from #TheWitcher season 2 ⚔️ pic.twitter.com/2WrWY153tG— The Witcher (@TheWitcherTV) December 10, 2021
На новых снимках можно рассмотреть не только главных героев, но и Дийкстру, Нивеллена и Лютика. Работа над вторым сезоном фэнтезийного сериала началась в 2019 году еще до премьеры первого сезона. Дебютный показ первого эпизода состоится уже 17 декабря.
Недавно официальный Twitter-аккаунт сериала опубликовал кадры сражения Геральта с гигантской многоножкой.