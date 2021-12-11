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Netflix показал первые кадры второго сезона «Ведьмака»

Общество
Netflix показал первые кадры второго сезона «Ведьмака»
Кадр из сериала «Ведьмак 2»

Лос-Анджелес, 11 декабря. Поклонники популярного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли ждут выхода второго сезона проекта. Создатели решили приоткрыть завесу тайны и опубликовали восемь кадров шоу.

Действия сериала разворачиваются в вымышленном мире, где главные герои борются не только с политическими интригами, но и с разными монстрами. Продюсер проекта Лорен Шмидт Хиссрич пообещал, что второй сезон будет «более сфокусированным». Тем временем на официальной странице «Ведьмака» в Twitter появились новые кадры из грядущего сезона.

На новых снимках можно рассмотреть не только главных героев, но и Дийкстру, Нивеллена и Лютика. Работа над вторым сезоном фэнтезийного сериала началась в 2019 году еще до премьеры первого сезона. Дебютный показ первого эпизода состоится уже 17 декабря.

Недавно официальный Twitter-аккаунт сериала опубликовал кадры сражения Геральта с гигантской многоножкой.

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