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Сирия и Индонезия намерены развивать сотрудничество в сфере торговли

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 10:40
Весь мир
Сирия и Индонезия намерены развивать сотрудничество в сфере торговли
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Джакарта, 11 декабря. Глава департамента двусторонних связей министерства торговли Индонезии Ни Маде Аю Мартини и временный поверенный в делах Сирии Абдул Монейм Аннан провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили пути и перспективы увеличения инвестирования и торгового обмена между государствами. Стороны подчеркнули готовность к достижению соглашений в этих областях и проработке механизмов двустороннего сотрудничества.

Мартини предложила сформировать рабочую группу, в состав которой должны войти специалисты из индонезийской и сирийской торговых палат. Задачей экспертов станет исследование местных рынков для оценки возможностей и препятствий при взаимодействии государственного и частного секторов. После этого стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, на основе которого будут строиться дальнейшие коммерческие отношения между двумя республиками.

В настоящее время Сирия стремится восстановить внешнеполитические и экономические связи, разорванные или приостановленные с началом войны в 2011 году. Несмотря на активное противодействие со стороны США и ряда стран Запада, которые выступают за отстранение от власти правительства президента республики Башара Асада, все больше государств склоняется к нормализации отношений с Дамаском.

Одним из наглядных примеров являются Объединенные Арабские Эмираты, которые в начале войны поддержали оппозиционные формирования, но в 2018-м сменили политический курс по отношению к сирийскому руководству. В этом году две страны впервые за десять лет начали активный обмен дипломатическими делегациями на высоком уровне, а месяцем ранее заключили контракт на строительство эмиратскими компаниями солнечной электростанции под Дамаском.

Положительные тенденции просматриваются и в отношениях с Саудовской Аравией, которая также выражала готовность к нормализации связей с сирийским руководством. Помимо этого, Дамаск активно расширяет экономическое сотрудничество со своими старыми союзниками, в первую очередь — Ираном.

Завершение боевых действий в большинстве районов Сирии позволяет властям сосредоточиться на решении финансового кризиса, вызванного как санкциями, так и последствиями затяжной войны, разрушившей сельское хозяйство и промышленную инфраструктуру республики.

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