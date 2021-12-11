Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 11:57
11:56
Общество
Володин: решения по QR-кодам будут зависеть от ответов на возникающие в обществе вопросы
11:52
Происшествия
Менеджер винного магазина дважды изнасиловал школьницу в Петербурге
11:51
Общество
Болгарская провидица Ванга предсказала установление мира в Донбассе при восьмом президенте Украины
11:51
Общество
Смольный признал проблему с гололедом только спустя две недели «снежного апокалипсиса» в Петербурге
11:50
Армия
Депутат Госдумы Шеремет заявил о превращении Украины в пиратское государство
11:46
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос о пластике груди
11:44
Армия
Статья о планах России «начать войну» с Украиной возмутила читателей Daily Express
11:42
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки самолета в Шереметьево
11:41
Армия
Индонезийская компания PT Pindad показала на видео испытания БТР Anoa-2
11:39
Происшествия
В Петербурге водитель иномарки зарезал пешехода в ходе словесного конфликта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Этот день в истории». Что произошло 11 декабря, праздники, факты, люди

Общество

Международный день гор учредила в 2003 году Генассамблея ООН. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам регионов с возвышенностями и помочь их населению. На Земле горы занимают практически четверть поверхности суши.

11 декабря 1699 года Петр I постановил, что Андреевский флаг должен стать одним из символов Российского военного флота. Это белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета знакомо каждому жителю нашей страны. И по сей день флаг остается символом славных побед и доблести русского флота

В этот день в 1994 году войска России вошли на территорию Чечни. Это была операция по восстановлению конституционного порядка в республике. Первая чеченская кампания длилась 20 месяцев.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 11 декабря, праздники, факты, люди
россия праздник общество история события этот день в истории
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать