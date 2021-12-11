«Этот день в истории». Что произошло 11 декабря, праздники, факты, люди

Международный день гор учредила в 2003 году Генассамблея ООН. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам регионов с возвышенностями и помочь их населению. На Земле горы занимают практически четверть поверхности суши.

11 декабря 1699 года Петр I постановил, что Андреевский флаг должен стать одним из символов Российского военного флота. Это белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета знакомо каждому жителю нашей страны. И по сей день флаг остается символом славных побед и доблести русского флота

В этот день в 1994 году войска России вошли на территорию Чечни. Это была операция по восстановлению конституционного порядка в республике. Первая чеченская кампания длилась 20 месяцев.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».