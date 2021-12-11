Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 10:29
10:25
Происшествия
Подросток на Lada Granta сбил девочку в Самаре
10:24
Политика
Американский сенатор Тед Круз заявил о слабости Байдена перед Россией и Китаем
10:20
Происшествия
Охранники бара не пустили петербурженку в ее квартиру на улице Рубинштейна
10:19
Политика
Турецкий политолог Сейфи Огун: Россия может наказать Украину перекрытием поставок газа
10:17
Общество
Netflix показал первые кадры второго сезона «Ведьмака»
10:13
Происшествия
Девушку и юношу облили кислотой на набережной канала Грибоедова в Петербурге
10:13
Происшествия
Житель ФРГ через суд добился компенсации за перелом во время удаленной работы
10:07
Происшествия
ФАН публикует видео экстренной посадки пассажирского самолета в Москве
10:04
Происшествия
Глава СК Бастрыкин возбудил дело против экс-судьи за ДТП с припаркованным авто в Воронеже
10:01
Политика
Режиссер Сокуров прокомментировал заявления Кадырова в свой адрес
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Режиссер Сокуров прокомментировал заявления Кадырова в свой адрес

Политика
Режиссер Сокуров прокомментировал заявления Кадырова в свой адрес
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Москва, 11 декабря. Режиссер Александр Сокуров ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который выступил с заявлениями в его адрес. Случай произошел после заседания СПЧ с участием президента РФ Владимира Путина.

Во время дискуссии Сокуров сказал, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими и хотят отделиться от России. Эти слова возмутили Кадырова, который позже в Telegram написал, что Чечня навсегда останется российской республикой. Глава региона потребовал дать правовую оценку словам Сокурова.

«С президентом можно говорить открыто на разные темы по жизни в стране, в рамках СПЧ это уместно», — сказал режиссер РИА Новости.

Путин во время дискуссии заявил Александру Сокурову, что граждане России не заинтересованы в распаде страны. Он напомнил, что РФ является многонациональным государством.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Режиссер Сокуров прокомментировал заявления Кадырова в свой адрес
путин кадыров чечня сокуров
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать