Режиссер Сокуров прокомментировал заявления Кадырова в свой адрес

Москва, 11 декабря. Режиссер Александр Сокуров ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который выступил с заявлениями в его адрес. Случай произошел после заседания СПЧ с участием президента РФ Владимира Путина.

Во время дискуссии Сокуров сказал, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими и хотят отделиться от России. Эти слова возмутили Кадырова, который позже в Telegram написал, что Чечня навсегда останется российской республикой. Глава региона потребовал дать правовую оценку словам Сокурова.

«С президентом можно говорить открыто на разные темы по жизни в стране, в рамках СПЧ это уместно», — сказал режиссер РИА Новости.

Путин во время дискуссии заявил Александру Сокурову, что граждане России не заинтересованы в распаде страны. Он напомнил, что РФ является многонациональным государством.