Епископа Стальяно обвинили в разрушении семейных традиций из-за правды о Санта-Клаусе

Рим, 11 декабря. Заявление итальянского католического епископа Антонио Стальяно о том, что Санта-Клауса не существует, спровоцировало настоящий скандал.

Священнослужитель заявил, что Санта-Клаус — эффективный образ для обучения детей щедрости и другим добродетелям. По его словам, красный цвет костюма этого персонажа был придуман компанией Сoca-Cola для рекламы продукции, пишет The New York Post.

Епископа сразу же обвинили в разрушении семейных традиций. В связи с этим глава епархии Ното преподобный Алессандро Паолино принес официальные извинения.

«Хотел бы извиниться за его высказывания, которые разочаровали детей, и подчеркнуть, что они не были на это нацелены. Мы должны не уничтожать воображение детей, а брать от него самое лучшее», — отметил он.

Поезд Деда Мороза, выехавший в начале декабря из Великого Устюга, прибыл в Нижний Новгород, который в этом году носит звание новогодней столицы России. В этот город волшебник приехал в сопровождении Снегурочки, гнома и снеговиков-затейников.