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Отец княгини Монако Шарлен высказался о ее болезни

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 09:56
Общество
Отец княгини Монако Шарлен высказался о ее болезни
Global Look Press  /  Panoramic

Монте-Карло, 11 декабря. Княгина Монако Шарлен Гримальди с достоинством переживет этот тяжелый год, заявил ее отец Майк Уиттсток, комментируя информацию о здоровье дочери южноафриканскому изданию You.

Шарлен шесть месяцев находилась в ЮАР из-за недомогания, связанного с тяжелой инфекционной болезнью носоглотки. Она перенесла несколько операций, последнюю сделали 8 октября. Отец княгини заявил, что благодаря своей физической форме княгиня справится с недугом.

«Зная то, сколько она тренировалась, я уверен, что из всей этой ситуации она выйдет еще сильнее», — заявил Майк Уиттсток.

Шарлен — профессиональная пловчиха, она выступала за сборную ЮАР на Играх Содружества наций в 2002. Однако из-за травмы плеча была вынуждена оставить спорт.

В последнее время ходят слухи, что между Шарлен и ее супругом Альбером II пробежала черная кошка. Князя обвиняют в измене, после чего его жена попала в лечебницу с сильной депрессией. Однако родственники княжеской четы эту информацию отрицают.

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