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Форвард «Зенита» Малком вошел в десятку лучших игроков ЛЧ по заработанным фолам

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 09:55
Спорт
Форвард «Зенита» Малком вошел в десятку лучших игроков ЛЧ по заработанным фолам
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 11 декабря. Нападающий «Зенита» Малком вошел в десятку лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 по количеству заработанных фолов.

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком занял восьмое место в рейтинге лучших игроков завершившегося группового этапа Лиги чемпионов по количеству заработанных фолов. Соответствующая статистика была опубликована на официальном сайте УЕФА. Соперники 14 раз нарушали правила на легионере сине-бело-голубых, принимавшем участие во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Первое место по этому показателю занял аргентинский полузащитник испанской «Севильи» Лукас Окампос. Он заработал 18 фолов.

«Зенит» завершил выступление в розыгрыше Лиге чемпионов сезона-2021/22 матчем с лондонским "Челси". Встреча, проходившая на петербургском стадионе "Газпром Арена", закончилась со счетом 3:3.

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