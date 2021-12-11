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Испытания сверхзвуковой ракеты BrahMos для истребителя Су-30МКИ состоялись в Индии

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 09:58
Армия
Испытания сверхзвуковой ракеты BrahMos для истребителя Су-30МКИ состоялись в Индии
wikipedia.org  /  anurag/CC BY-SA 3.0

Нью-Дели, 11 декабря. В Индии прошли успешные испытания авиационной версии крылатой ракеты BrahMos. Об этом сообщает пресс-служба индийского оборонного ведомства.

Испытательный запуск осуществлялся с истребителя Су-30МКИ на полигоне в Чандипуре. Ракета прошла по заданной траектории, успешно поразив учебную цель. BrahMos способна развивать скорость в 2,8 раза выше скорости звука и уничтожать объекты противника на расстоянии до 300 километров. В ближайшее время она будет запущена в серию.

Ракеты BrahMos разрабатывает российско-индийская корпорация Brahmos Aerospace. Морской и наземный варианты ракеты уже эксплуатируются Вооруженными силами Индии.

Стоит отметить, что Индия является одним из ключевых покупателей российского вооружения. Объем портфеля оружейных заказов Нью-Дели у Москвы составляет порядка 15 миллиардов долларов. При этом с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около 70 миллиардов долларов.

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