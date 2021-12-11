Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 10:28
10:27
Общество
Центр биотехнологической информации США заявил о пользе граната для давления
10:25
Происшествия
Подросток на Lada Granta сбил девочку в Самаре
10:24
Политика
Американский сенатор Тед Круз заявил о слабости Байдена перед Россией и Китаем
10:20
Происшествия
Охранники бара не пустили петербурженку в ее квартиру на улице Рубинштейна
10:19
Политика
Турецкий политолог Сейфи Огун: Россия может наказать Украину перекрытием поставок газа
10:17
Общество
Netflix показал первые кадры второго сезона «Ведьмака»
10:13
Происшествия
Девушку и юношу облили кислотой на набережной канала Грибоедова в Петербурге
10:13
Происшествия
Житель ФРГ через суд добился компенсации за перелом во время удаленной работы
10:07
Происшествия
ФАН публикует видео экстренной посадки пассажирского самолета в Москве
10:04
Происшествия
Глава СК Бастрыкин возбудил дело против экс-судьи за ДТП с припаркованным авто в Воронеже
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Байден: президент любой страны готов поменяться местами с лидером США

Политика
Байден: президент любой страны готов поменяться местами с лидером США
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 11 декабря. США обладают большими возможностями и во многом превосходят другие государства. С таким заявлением выступил президент Америки Джо Байден в вечернем шоу ведущего Джимми Фэллона.

В беседе с Фэллоном президент поделился своей позицией по отношению к собственному государству. По словам лидера, он смотрит на США оптимистично. Кроме того, глава любой страны готов поменяться с ним местами, уверен Джо Байден.

«Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — говорится в комментарии американского лидера.

Представитель американской администрации до этого сообщил, что Байден и его европейские партнеры «изыскивают очень сильный набор экономических санкций» против России, передает Радио Sputnik. Об этом стало известно после переговоров главы Соединенных Штатов с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли 7 декабря в режиме видеоконференции.

Как уточнялось в СМИ, после беседы с российским коллегой Байден связался с властями европейских государств и обсудил саммит. На второй день после переговоров лидер Америки позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден: президент любой страны готов поменяться местами с лидером США
сша президент байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать