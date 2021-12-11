Байден: президент любой страны готов поменяться местами с лидером США

Вашингтон, 11 декабря. США обладают большими возможностями и во многом превосходят другие государства. С таким заявлением выступил президент Америки Джо Байден в вечернем шоу ведущего Джимми Фэллона.

В беседе с Фэллоном президент поделился своей позицией по отношению к собственному государству. По словам лидера, он смотрит на США оптимистично. Кроме того, глава любой страны готов поменяться с ним местами, уверен Джо Байден.

«Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — говорится в комментарии американского лидера.

Представитель американской администрации до этого сообщил, что Байден и его европейские партнеры «изыскивают очень сильный набор экономических санкций» против России, передает Радио Sputnik. Об этом стало известно после переговоров главы Соединенных Штатов с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли 7 декабря в режиме видеоконференции.

Как уточнялось в СМИ, после беседы с российским коллегой Байден связался с властями европейских государств и обсудил саммит. На второй день после переговоров лидер Америки позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.