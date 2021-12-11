Спрос на рынке недвижимости может упасть в следующем году

Москва, 11 декабря. Сразу несколько признаков указывают на вероятное снижение спроса в 2022 году. Их перечислил эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков.

Эксперт указал на риск повышения ипотечных ставок из-за действий Центробанка. Кроме того, первичная недвижимость в России значительно переоценена, стоимость квартир в регионах может снизиться на 30–40%.

Летенков также подчеркнул, что пандемия коронавируса создает издержки не только для бизнеса, но и для граждан. По его словам, рост доходов населения не будет поспевать за ростом цен.

«Думаю, что 2022 год будет самым сложным как у застройщиков, так и у покупателей за последние годы», — цитирует Летенкова сетевое издание «Дни.ру».

Аналитики ранее констатировали переход отечественного рынка недвижимости к замедленному росту цен. Покупателям все чаще предлагают скидки и льготные программы.

В рейтинге Knight Frank по росту цен на жилье РФ заняла 14 место из 56 стран. В прошлом году она располагалась на восьмой строчке, а по итогам второго квартала была десятой, сообщает INFOX.