Псаки: США нацелены на дипломатию по вопросам России и Украины

Вашингтон, 11 декабря. Вашингтон стремится к дипломатии в контексте ситуации между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Белого Джен Псаки.

Она ответила на вопрос одного из журналистов, который поинтересовался, можно ли, учитывая прошедший саммит, сказать, что «мяч оказался на стороне России» в ситуации на границе с Украиной. По ее словам, Соединенные Штаты стремятся наладить диалог между Москвой и Киевом.

«Наш общий подход здесь заключается в том, что мы не собираемся вести разговоры без ключевых игроков, вовлеченных в (тот или иной вопрос. — Прим. ФАН)», — отметила Псаки.

Ранее Джен Псаки заявила, что территориальная целостность Украины не входит в список ключевых внешнеполитических интересов. По ее словам, этот вопрос относится к «целям глобального сообщества».