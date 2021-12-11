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Псаки: США нацелены на дипломатию по вопросам России и Украины

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 09:50
Политика
Псаки: США нацелены на дипломатию по вопросам России и Украины
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 11 декабря. Вашингтон стремится к дипломатии в контексте ситуации между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Белого Джен Псаки.

Она ответила на вопрос одного из журналистов, который поинтересовался, можно ли, учитывая прошедший саммит, сказать, что «мяч оказался на стороне России» в ситуации на границе с Украиной. По ее словам, Соединенные Штаты стремятся наладить диалог между Москвой и Киевом.

«Наш общий подход здесь заключается в том, что мы не собираемся вести разговоры без ключевых игроков, вовлеченных в (тот или иной вопрос. — Прим. ФАН)», — отметила Псаки.

Ранее Джен Псаки заявила, что территориальная целостность Украины не входит в список ключевых внешнеполитических интересов. По ее словам, этот вопрос относится к «целям глобального сообщества».

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