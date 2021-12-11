Известный дирижер Михаил Финберг умер в Белоруссии

Минск, 11 декабря. Народный артист Белоруссии Михаил Финберг скончался в 74 года. Причина смерти пока неизвестна.

Грустной новостью о смерти деятеля искусств поделилось Министерство здравоохранения страны. Время и место прощания с известным дирижером станет известно позже.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у Финберга. В начале 2020 года он попал в больницу из-за проблем с сердцем. Тогда его состояние здоровья было стабилизировано.

Дирижер Михаил Финберг руководил Национальным академическим оркестром Беларуси с 1987 года. Финберга неоднократно награждали государственными премиями, среди которых — Орден Франциска Скорины, премия Союзного государства в области литературы и искусства.