Ракету-носитель «Протон-М» со спутниками связи установили на стартовый стол Байконура

Москва, 11 декабря. Ракета-носитель «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщает Роскосмос на своей странице в Twitter.

Планируется, что ракету «Протон-М» с двумя спутниками связи запустят 13 декабря. В настоящее время на космодроме Байконур идет подготовка к старту.

«Ракета-носитель "Протон-М" установлена на пусковую установку № 39 площадки № 200 и приведена в вертикальное положение. В данный момент идет подстыковка наземных коммуникаций», — отмечается в сообщении.

Ракету-носитель должны были запустить раньше, однако в процессе проверки были обнаружены некоторые технические недочеты в разгонном блоке. В настоящее время все замечания исправлены.

«Царьград» сообщал, что в следующем году с Байконура запустят ростовский спутник. Ученые-конструкторы, работающие над проектом, досрочно завершили мероприятия по подготовке аппарата к старту.

Ранее глава РФ Владимир Путин рассказал, что обговорит с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным вопрос запуска микроспутников, разработанных при участии российских студентов.