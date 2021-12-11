Defence News: в США разработали новый ударный беспилотник Mojave

Вашингтон, 11 декабря. Специалисты американской компании General Atomics Aeronautical Systems презентовали новый беспилотный летательный аппарат Mojave военного назначения.

Новый американский БПЛА получил фюзеляж от дрона Grey Eagle. Mojave оснащен двигателем мощностью 450 лошадиных сил и крылом увеличенной площади, он может садиться и взлетать с неподготовленных площадок. Об этом информирует издание Defence News.

«Грузоподъемность беспилотника составляет 3600 фунтов. Это позволяет Mojave нести 16 ракет Hellfire, электрооптический комплекс или радар», — сообщается в публикации.

Ранее стало известно о крушении иностранного беспилотника в центральной части Ирана. По сообщениям местных источников, разбившийся БПЛА может принадлежать США. Модернизацию российских систем ПВО «Панцирь-С1» для эффективной борьбы с вражескими малогабаритными дронами описал RT.