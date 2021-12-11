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Ким Кардашьян хочет вернуть девичью фамилию после развода с Канье Уэстом

Общество
Ким Кардашьян хочет вернуть девичью фамилию после развода с Канье Уэстом
Global Look Press  /  MSU Studio

Лос-Анджелес, 11 декабря. Американская звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян официально подала документы на развод с музыкантом Канье Уэстом, с которым прожила семь лет.

Осведомленный источник сообщил изданию TMZ, что Кардашьян хочет вернуть девичью фамилию. Бизнесвумен начала оформлять развод за несколько часов до концерта супруга, во время которого он прямо со сцены попросил ее вернуться. Этот перформанс также видели дети звездной пары.

«Это не шутки для меня. Мои дети хотят, чтобы их родители были вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе», — говорил Уэст ранее в подкасте Drink Champs.

Ким Кардашьян и Канье Уэст расстались в начале года из-за «непримиримых разногласий». Однако таблоиды писали, что музыкант изменил модели. Сейчас Ким встречается с комиком Питом Дэвидсоном и уже познакомила его со своими детьми.

Ранее звезда реалити-шоу стала лауреатом премии People's Choice Awards в категории Fashion Icon. Звания «Икона стиля» Кардашьян удостоилась за чувство моды и понимание трендов, личный вклад в развитие индустрии.

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Канье Уэст Ким Кардашьян развод
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