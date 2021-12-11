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«Неожиданный» гололед в Петербурге снова стал причиной ДТП

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 10:02
Общество
«Неожиданный» гололед в Петербурге снова стал причиной ДТП
Невские Новости  / 

МЧС Санкт-Петербурга 10 декабря предупреждало, что в городе ожидается гололед, сильная гололедица, усиление юго-восточного, южного ветра до 15 м/с. Однако данная информация дошла не до всех жителей Северной столицы — как всегда в неведении остались коммунальные службы и администрация города. Для них гололедица в декабре — вещь неожиданная.

В ночь с 10 на 11 декабря произошло несколько ДТП на дорогах города. Виной тому — гололед, который, несмотря на предупреждение МЧС, не был замечен коммунальщиками.

«Неожиданный» гололед в Петербурге снова стал причиной ДТП
Невские Новости / Тильда Котлинская

Несколько дней назад администрация города заявляла, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Однако жители Северной столицы, особенно водители, недовольны качеством уборки снега.

Петербуржцы утром 11 декабря продолжают сообщать в соцсетях о ДТП. На Магнитогорской улице в Красногвардейском районе произошла авария с участием трех автомобилей, они загородили проезд с обеих сторон. Пользователи в Сети отметили, что обстановка на дороге в городе зимой оставляет желать лучшего.

«Неожиданный» гололед в Петербурге снова стал причиной ДТП
Prt Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Также очевидцы рассказали про аварию, которая произошла на пересечении проспектов Богатырского и Сизова Приморского района.

«Я никак не могу понять, почему коммунальщики не обращают внимания на гололед в каждом районе города. Все уже смирились со снежными горками в центре, но они хотя бы жизни не калечат, а вот гололед может привести к смертельным авариям», — написал пользователь Сети.

«Неожиданный» гололед в Петербурге снова стал причиной ДТП
Prt Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Оттепель в городе ожидается уже на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, со вторника в Санкт-Петербурге наступит резкое потепление. Если утром 11 декабря жители Северной столицы наблюдали на термометрах -16 градусов, то 14 декабря температура повысится до +1 градуса.

Уже практически две недели жители Петербурга жалуются на скользкие дороги, заметенные тротуары и прорывы труб на фоне неготовности властей к зимнему сезону. При этом губернатор города Александр Беглов, выступая перед петербуржцами, поспешил их заверить, что коммунальные службы со своей задачей уже справились.

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Все новости / Общество / «Неожиданный» гололед в Петербурге снова стал причиной ДТП
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