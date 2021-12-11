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«Дюна» Фрэнка Герберта стала самой популярной аудиокнигой 2021 года

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 09:34
Общество
«Дюна» Фрэнка Герберта стала самой популярной аудиокнигой 2021 года
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 11 декабря. Международный стриминговый сервис аудиокниг Storytel опубликовал популярные литературные тенденции уходящего года. Самой прослушиваемой оказалась книга Фрэнка Герберта «Дюна».

Научно-фантастический роман Герберта понравился россиянам. Среди детских книг на первом месте оказалась «Манюня» Наринэ Абгарян. Произведение также стало лауреатом премии «Рукопись года». В список популярных книг вошли «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари, а также «Тревожные люди» Фредрика Бакмана.

В мире больше всего любят читать детективы, а россияне предпочитают фантастику и фэнтези. Прослушивание аудиокниг в этом жанре за 2021 год выросло на 25%, сообщает «Вечерняя Москва». Также жители России предпочитают художественную литературу и жанр «экономика и бизнес». При этом в мире этот раздел не пользуется популярностью.

Киноиндустрия все чаще обращается к научно-фантастическим романам. Журналисты назвали топ-5 самых влиятельных фантастических произведений.

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книга дюна герберт storytel
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