«Дюна» Фрэнка Герберта стала самой популярной аудиокнигой 2021 года

Москва, 11 декабря. Международный стриминговый сервис аудиокниг Storytel опубликовал популярные литературные тенденции уходящего года. Самой прослушиваемой оказалась книга Фрэнка Герберта «Дюна».

Научно-фантастический роман Герберта понравился россиянам. Среди детских книг на первом месте оказалась «Манюня» Наринэ Абгарян. Произведение также стало лауреатом премии «Рукопись года». В список популярных книг вошли «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари, а также «Тревожные люди» Фредрика Бакмана.

В мире больше всего любят читать детективы, а россияне предпочитают фантастику и фэнтези. Прослушивание аудиокниг в этом жанре за 2021 год выросло на 25%, сообщает «Вечерняя Москва». Также жители России предпочитают художественную литературу и жанр «экономика и бизнес». При этом в мире этот раздел не пользуется популярностью.

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