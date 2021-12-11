Москва, 11 декабря. Американский лидер Джо Байден не стал торопиться со звонком своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за мелких провокаций Киева, заявил депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Разговор Путина и Байдена состоялся в формате видеоконференции 7 декабря. Основной темой переговоров стал украинский вопрос. В этот же день президент США связался со своими европейскими партнерами и проинформировал их об итогах беседы, однако Зеленскому хозяин Белого дома позвонил только 9 ноября, передает «ПолитРоссия».

«У лидера США хватает других важных дел. Я уверен, что в ходе диалога Байден и Путин обсуждали не только Украину. Соответственно, думаю, что американский президент для начала разобрался в других делах, которые обсуждались, а уже потом позвонил в Киев», — отметил Вассерман.

Федеральное агентство новостей /

Политик подчеркнул, что Владимир Зеленский испортил свою репутацию и продемонстрировал способность устраивать лишь мелкие пакости, опирающиеся на старинную польскую фальшивку «Украина — не Россия».

«Байден исходил из того, что Зеленский не выйдет за пределы порученных ему провокаций и не устроит что-то действительно опасное», — заключил депутат.

Как стало известно ранее, Зеленский допустил проведение прямых переговоров с Путиным по Донбассу. По его словам, с помощью диалога с российской стороной можно достичь прекращения боевых действий.