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Депутат Вассерман: Байден задержал звонок Зеленскому из-за «пакостей» Украины

Политика
Депутат Вассерман: Байден задержал звонок Зеленскому из-за «пакостей» Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 декабря. Американский лидер Джо Байден не стал торопиться со звонком своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за мелких провокаций Киева, заявил депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Разговор Путина и Байдена состоялся в формате видеоконференции 7 декабря. Основной темой переговоров стал украинский вопрос. В этот же день президент США связался со своими европейскими партнерами и проинформировал их об итогах беседы, однако Зеленскому хозяин Белого дома позвонил только 9 ноября, передает «ПолитРоссия».

«У лидера США хватает других важных дел. Я уверен, что в ходе диалога Байден и Путин обсуждали не только Украину. Соответственно, думаю, что американский президент для начала разобрался в других делах, которые обсуждались, а уже потом позвонил в Киев», — отметил Вассерман.

Депутат Вассерман: Байден задержал звонок Зеленскому из-за «пакостей» Украины
Федеральное агентство новостей /

Политик подчеркнул, что Владимир Зеленский испортил свою репутацию и продемонстрировал способность устраивать лишь мелкие пакости, опирающиеся на старинную польскую фальшивку «Украина — не Россия».

«Байден исходил из того, что Зеленский не выйдет за пределы порученных ему провокаций и не устроит что-то действительно опасное», — заключил депутат.

Как стало известно ранее, Зеленский допустил проведение прямых переговоров с Путиным по Донбассу. По его словам, с помощью диалога с российской стороной можно достичь прекращения боевых действий.

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украина путин зеленский байден вассерман
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